“Non è un punto in meno dall’Inter che ci deve spaventare. Noi siamo una grande squadra, con un grande allenatore. Noi siamo il Napoli. Forza Capitano! Forza Ragazzi!”. Così il presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, in un tweet pubblicato sul suo profilo X, ha voluto dare una scossa al suo dopo la sconfitta della sua squadra allo stadio Giuseppe Sinigaglia contro il Como per 2-1. Dopo 3 pareggi consecutivi, nel momento clou, è arrivato il ko numero 4 in campionato. Ora il Napoli ha perso la vetta della classifica a favore dell’Inter, che si è portata a +1 dai rivali, in attesa della sfida scudetto di sabato in programma alle ore 18 al Maradona.

“I ragazzi penso che stiano dando veramente il massimo, però c’è bisogno poi di fare un percorso e dare il tempo di crescita, non solo da un punto di vista tecnico-tattico, ma anche di mentalità”, è una della frasi di Antonio Conte nel post gara. Il tecnico già da qualche giorno ha ridimensionato gli obiettivi, parlando di lotta per la qualificazione alla Champions League invece che di scudetto. Sul banco degli imputati c’è il calciomercato di gennaio, che ha di fatto indebolito il Napoli, con la cessione di Khvicha Kvaratskhelia.

Non aver sostituito il georgiano e rinforzato la rosa è una delle grandi critiche che i tifosi partenopei muovono a De Laurentiis: “Hai rovinato tutto per l’ennesima volta”, scrive un utente. Altri invece difendono il presidente e la squadra, per l’ottimo percorso fatto finora e per il sogno scudetto ancora vivo più che mai. C’è anche chi, invece, critica Conte: “Presidente, Conte non è più l’allenatore del Napoli e la squadra non ha più le forze”, scrive un altro tifoso. L’ambiente è diviso, ognuno trova i suoi colpevoli. Ma basterà una vittoria contro l’Inter sabato prossimo per ribaltare nuovamente gli umori.