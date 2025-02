Perde a Como e perde la vetta della classifica alla vigilia della sfida scudetto contro l’Inter. È stata una domenica nera per il Napoli, a sei giorni dal big-match di San Siro. I 90 minuti giocati al Sinigaglia rappresentano una doppia botta per l’autostima della squadra di Antonio Conte. Passato in svantaggio per colpa di un autogol, tornato in parità grazie a Giacomo Raspadori, il Napoli è stato affondato a 13 minuti dal fischio finale da un gol di Assan Diao. Dopo tre pareggi consecutivi, nel momento clou della stagione, la squadra partenopea deve così incassare la sconfitta numero 4 in campionato. L’ultima vittoria risale al 25 gennaio contro la Juventus.

Sabato alle 18, il Napoli scenderà in campo a San Siro contro l’Inter, ora prima con un punto di vantaggio grazie alla vittoria di misura contro il Genoa, con un mese di digiuno sullo stomaco. A preoccupare maggiormente sono però le parole dell’allenatore. Conte si è detto soddisfatto del primo tempo “perché dopo l’autogol non ci siamo abbattuti ma abbiamo subito ripreso a giocare e fare la partita”. Le buone notizie finiscono qui, secondo il tecnico salentino: “Quello su cui c’è da interrogarci è il secondo tempo: siamo entrati con i propositi che sono rimasti nello spogliatoio”.

Il tecnico ha proseguito ai microfoni di Dazn: “Ci sono anche degli step che bisogna fare secondo me a livello mentale, c’è bisogno di tempo. È sicuramente una battuta d’arresto che fa male per come è arrivata, perché a livello mentale abbiamo mostrato delle crepe così come nelle ultime tre partite dove ci siamo sempre fatti rimontare. I ragazzi penso che stiano dando veramente il massimo, però c’è bisogno poi di fare un percorso e dare il tempo di crescita, non solo da un punto di vista tecnico-tattico ma anche di mentalità”.