In Italia cresce la violenza giovanile, malgrado gli omicidi siano nettamente diminuiti nell’ultima decade (meno per le donne), smentendo la narrazione di certe destre estremiste su una società occidentale preda di disordine e violenze, per via degli immigrati irregolari. L’Italia figura tra i Paesi più sicuri in Ue e il numero degli omicidi volontari è diminuito del 33%: dai 475 del 2015 ai 319 nel 2024 (un calo del 6% rispetto al 2023). Lo rivela il rapporto “Omicidi volontari consumati in Italia”, firmato dal servizio analisi criminale della Criminalpol.

Ma l’incidenza dei casi con minorenni come autori è quasi triplicata in anno: nel 2024, gli omicidi commessi da ragazzi sotto i 18 anni sono l’11 per cento del totale, rispetto al 4 per cento del 2023. Ed è quasi raddoppiata l’incidenza dei minori uccisi: 7 su 100 nel 2024. 4 su 100 nel 2023.

Il calo maggiore, per gli omicidi, riguarda quelli legati alla criminalità mafiosa: dai 53 del 2015 ai 15 del 2024, con una discesa del 72%. La Campania è la Regione dove si sono verificati più omicidi (seguita da Lombardia e Lazio) e risulta in controtendenza, con un +31% nel 2024 rispetto al 2023.

Età e nazionalità delle vittime – Nel 2024 la maggior parte delle vittime di omicidio volontario aveva un’età compresa tra 41 e 64 anni (35%): in calo rispetto al 40% nel 2023. Seguono le vittime tra 18 e 40 anni (33%), mentre quelle di età pari o superiore ai 65 anni rappresentano il 25%. L’incidenza delle vittime minorenni è del 7%: quasi raddoppiata rispetto al 4% del 2023.

Dal punto di vista della nazionalità, gran parte delle vittime sono italiane: il 75%, 3 su 4. Gli stranieri sono circa il 9% della popolazione, ma salgono al 25% tra le vittime degli omicidi.

Chi uccide – I minorenni autori di omicidi sono l’11% del totale, in netto aumento rispetto al 4% del 2023. Quell’anno, il 40% degli autori di delitti aveva un’età compresa tra 41 e 64 anni: fascia d’età che nel 2024 scende al 33%, di poco inferiore a quella tra 18 e 40 anni (34%). Sostanzialmente invariata nel biennio (21% nel 2023 e 22% nel 2024) è la percentuale di autori con un’età uguale o superiore ai 65 anni.

Esaminando la cittadinanza di chi ha commesso il reato, emerge che gli italiani si attestano al 68% nel 2023 e al 73% nel 2024. Emerge, tuttavia, che gli stranieri, che rappresentano circa il 9% della popolazione3, risultano autori del 32% degli omicidi avvenuti nel 2023 e del 27% nel 2024.

Diminuiscono gli omicidi (meno per le donne): uno su due all’apice di una lite – 319 quelli registrati nel 2024, il 6% in meno dei 340 commessi nel 2023. La flessione è del 6,36% per gli uomini (206 nel 2024, contro i 220 del 2023) e del 5,8% per le donne (113 contro 120). Il calo degli omicidi si riflette in modo diverso in base al genere: una flessione del 38% per i maschi; più bassa, del 22%, per le femmine. Il tasso di omicidi è di 0,54 vittime per 100mila abitanti.

Il trend in costante decremento ha fatto registrare il valore più basso nel 2020 (anno del lockdown per la pandemia). Poi un incremento nei tre anni dopo e la brusca decisa frenata del 2024.

Nel biennio 2023-2024, un omicidio su due (il 49%) è avvenuto al culmine di una lite degenerata, a fronte del 45% del 2023. I delitti per motivi passionali sono il 5% l’anno scorso, in discesa rispetto all’11% del 2023.

Nel biennio in esame resta invariata la percentuale del movente pietatis causa (3%), quando a togliere la vita è un familiare mosso da compassione e pietà, con l’epilogo dell’omicidio-suicidio.

Campania in controtendenza, calano gli omicidi mafiosi – A livello regionale la Campania, la Lombardia e il Lazio sono le regioni che fanno registrare nel biennio 2023-2024 i valori maggiori; tra queste, la Campania evidenzia nel 2024 anche un deciso incremento rispetto all’anno precedente (+31%). Quanto all’andamento degli omicidi riconducibili all’ambito della criminalità organizzata, è in forte decremento nel decennio 2015-2024, registrando nell’ultimo anno una flessione del 72% rispetto al 2015 (53 contro 15).

I numeri emergono dal report sugli omicidi del Servizio analisi criminale, struttura interforze della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della Pubblica sicurezza. I dati sono acquisiti dalla banca dati delle forze di polizia, che vengono confrontati e integrati con le informazioni che pervengono dai presidi territoriali della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri e con quelle che emergono dalle fonti aperte.