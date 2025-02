Il gruppo Ferrovie dello Stato ha annunciato che il personale dei treni regionali in cinque regioni sarà dotato di bodycam per contrastare le aggressioni. La sperimentazione fa parte di un’iniziativa lanciata un anno fa in Emilia-Romagna e si estenderà a Piemonte, Liguria, Toscana, Puglia e Lombardia. La sperimentazione durerà 4 mesi, in quei mesi il personale di FS security, che si occupa della sicurezza nelle stazioni e sui treni ritenuti più critici, scorterà i capitreno indossando le bodycam. A partire dalla seconda metà del 2025 le potranno portare sulla divisa anche gli stessi capitreno e altre regioni entreranno nella sperimentazione.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di un deterrente nei confronti di eventuali aggressori, mentre dall’altra servono a registrare episodi di violenza in modo da avere prove a disposizione della polizia nel caso di denunce. Inoltre la bodycam non registrerà tutto il tempo, infatti il personale del Fs Security deve indossarle all’altezza del taschino davanti la giacca, in modo che sia sempre visibile e possa avviare la registrazione in caso di pericolo. I video saranno registrati in modo criptato, in modo che non possano essere visti, modificati e cancellati se non dalle forze dell’ordine e il personale autorizzato di FS.

Secondo un report di FS Security, nel 2024 le denunce per aggressione al personale ferroviario sono state 381, in calo rispetto al 2023 quando erano state 427. Nel comunicato la società scrive che le bodycam sono una delle iniziative adottate per tutelare la sicurezza dei dipendenti del gruppo: un’altra prevede “nuove soluzioni tecnologiche nell’ambito della videosorveglianza, anche con l’uso dell’intelligenza artificiale”, che serviranno ad attivare degli alert in caso di situazioni critiche.