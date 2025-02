La nuova crociata del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida è contro la proposta della Commissione Ue di imporre avvertenze sanitarie sulle etichette delle bevande alcoliche come il vino, simili a quelle presenti sui pacchetti di sigarette, per informare i consumatori sui potenziali rischi per la salute associati al consumo di alcol. Ne ha parlato anche nel suo intervento agli Stati generali del Vino del 17 febbraio, con un passaggio che è diventato oggetto di scherno e ironia sui social. Il ministro prende il cellulare nella giacca e inizia a leggere un’etichetta: “L’abuso, avvertono da Londra, può avere conseguenze molto negative, addirittura pericolose. Il meno che possa capitare è una sudorazione eccessiva che può portare in casi estremi alla rimozione delle ghiandole sudoripare. Contraccolpi possono riguardare il cervello, il cuore, i reni. È il vino? No è l’acqua. L’abuso di acqua può portare alla morte. E allora – dice rivolgendosi alla platea – immaginate la necessità di inserire un’etichettatura allarmistica sulle bottiglie d’acqua. Ma c’è un prodotto il cui abuso può non produce danni? Non ne conosco. Allora – conclude – io mi concentrerei su etichette informative, che danno i consigli corretti”.

video Youtube/Parlamento europeo in Italia