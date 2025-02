Centinaia di migliaia di persone in lutto accorrono per il funerale del leader di Hezbollah assassinato Hassan Nasrallah e del suo erede Hashem Safieddine, in un enorme stadio alla periferia di Beirut, in Libano. Nasrallah è stato ucciso in un attacco israeliano a settembre, mentre Safieddine è stato ucciso in un altro attacco una settimana dopo.