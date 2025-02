di Susanna Stacchini

Ho lavorato come infermiera nel servizio pubblico toscano per oltre quarant’anni, esercitando la professione sia in ospedale che sul territorio. In psichiatria, nei distretti sociosanitari, fino a concludere la carriera all’Acot (agenzia di continuità ospedale territorio). Aver spaziato in vari ambiti professionali mi ha garantito nel tempo una sempre più ampia visione d’insieme, vero valore aggiunto nel lavoro quotidiano. Un percorso professionale che mi ha consentito di venire a contatto con tantissime persone, malate e non. Ho avuto modo di confrontarmi con la gioia di una guarigione e il dolore per una malattia incurabile. Mi sono confrontata con la sofferenza legata a patologie organiche, acute e croniche e con il sollievo per un intervento chirurgico andato bene. Ho avuto il “privilegio” di toccare con mano il dolore di persone, molte delle quali giovani, affette da malattie psichiatriche e la soddisfazione quando alcuni di loro riuscivano ad uscire da quel tunnel, diventando consapevoli che l’obiettivo, non era guarire, ma stare bene.

Sono venuta a contatto con giovani tossicodipendenti e con la disperazione loro e dei familiari. Ho potuto vedere da vicino la sofferenza di singoli uomini e donne, di interi nuclei familiari, di vecchi e adolescenti, una sofferenza legata a povertà e degrado di ogni genere. Ora, se è vero, e lo è, che chi decide di fare questo lavoro deve mettere in conto di ritrovarsi quotidianamente al cospetto del dolore, con il quale imparare a familiarizzare, è altrettanto vero che non può esserne indifferente. Ciò renderebbe impossibile qualunque relazione di aiuto e patto di cura. Ho assistito persone ridotte allo stremo che definivano il proprio dolore insopportabile, o peggio ancora persone che nemmeno riuscivano a lamentarsene. Erano le smorfie del viso, lo sguardo pieno di terrore e il sorriso tetanico a parlare per loro.

Ecco, quando tanta sofferenza è finalizzata esclusivamente alla morte, come nelle patologie oncologiche in fase terminale, decidere di anticiparne i tempi è una scelta talmente intima e tormentata che nessuno dovrebbe poter arrogarsi il diritto di sindacare e giudicare. Non esiste unità di misura in grado di valutare il travaglio interiore di chi decide di pagare con la vita il poter non sopportare più l’insopportabile. Una scelta a tratti pure altruista e generosa. L’ultimo dono ai figli, alla compagna, al compagno, alla madre, al padre, all’amico, regalare pure a loro un po’ di pace e sollievo. Così la Toscana, prima regione in Italia ad aver legiferato sul fine vita prevedendo, con tutti i doverosi distinguo, il suicidio assistito, ha sancito il diritto all’autodeterminazione del singolo individuo che potrà scegliere quando e come morire, all’interno certo di un perimetro ben circoscritto e definito.

Aver legiferato per garantire a tutti una morte dignitosa è un segno distintivo di civiltà. Niente di immorale, come non sarà immorale prendersi cura di chi deciderà di affidarsi a medici e infermieri della sanità pubblica per porre fine alla propria vita, diventata ormai irreversibilmente intollerabile.

