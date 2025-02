La sinistra francese si è ricompattata per votare a favore della tassa sui super ricchi. L’Assemblea nazionale, giovedì 20 febbraio, ha dato il via libera alla proposta di legge del partito ecologista che vuole l’introduzione di una tassa minima del 2% sul patrimonio di chi supera i 100 milioni di euro (circa 1800 famiglie contribuenti). Il provvedimento è ispirato dall’economista Gabriel Zucman che su X ha esultato: “Una vittoria storica“, ha scritto. “Un passo gigante per la Francia e potrà ispirare altri Paesi”. Il testo, approvato con 116 voti e soli 39 contrari, è riuscito a passare grazie all’astensione del Rassemblement National (143 eletti). Ora deve passare al Senato, dove però le chance di essere approvato sono quasi nulle visto l’orientamento conservatore e contrario alla misura. Secondo Zucman invece, “non è impossibile”: “Pochi, se non nessuno, pensavano che in un Parlamento in cui la sinistra rappresenta solo un terzo dei voti, sarebbe stata possibile l’adozione da parte del 75% degli elettori”. Invece è successo “ed è fonte di speranza per il futuro”.

Victoire historique : La loi pour taxer les milliardaires a été adoptée par l’Assemblée Nationale après d’intenses débats. C’est un pas de géant pour la France et cela pourrait inspirer d’autres pays. Une immense avancée ! pic.twitter.com/niD5AT41fr — Gabriel Zucman (@gabriel_zucman) February 20, 2025

L’approvazione arriva in un momento di grandi fratture a sinistra: il governo Bayrou è sostenuto anche dai socialisti che hanno rotto ufficialmente con il Nuovo fronte popolare de la France Insoumise e dei Verdi. Uno strappo che ha cambiato gli equilibri dentro la Camera bassa e permesso all’esecutivo di far passare la legge di bilancio. L’asse delle sinistre si è ricompattato però, al momento del voto su uno dei loro cavalli di battaglia. A farsi portavoce della legge è stata la deputata ecologista Eva Sas: “Così l’impunità dei ricchi è finita”, ha dichiarato. E la deputata Clémentine Autain ha rivendicato: “Possiamo far entrare nelle casse dello Stato tra i 15 e i 25 miliardi di euro“. Una vittoria “contro l’ingiustizia fiscale”, ha dichiarato la France Insoumise. Fortemente contrario il governo che l’ha definita “una tassa confiscatoria” che incoraggerebbe i contribuenti a lasciare la Francia. A sostenerlo, intervistata da les Echos, è stata la ministra incaricata dei Conti pubblici Amélie de Montchalin che ha annunciato un nuovo sistema di tassazione minima dello 0,5% del patrimonio a partire da maggio prossimo. Un intervento comunque inferiore rispetto alla proposta di Zucman. Anche la ministra del Lavoro Astrid Panosyan-Bouvet, su Franceinfo, ha parlato di legge “inadeguata”, seppur riconoscendo che esiste un problema di scarsa tassazione di chi ha grandi fortune. Nella legge di bilancio appena approvata, ci sono due misure fiscali che vanno in questa direzione: una contribuzione differenziata sui redditi elevati (aliquota del 20% per chi ha redditi superiori a 250mila euro se single o 500mila se coppie) e una sovratassa temporanea sull’imposta sulle società che riguarderà alcune centinaia di imprese. Tutte misure ritenute insufficienti dalle sinistre.

Le spinte perché gli Stati agiscano sui grandi patrimoni sono sempre di più a livello mondiale, ma senza che ancora si siano visti effetti concreti. Nel 2023 è stata lanciata un’iniziativa dei cittadini Ue – supportata in Italia dalla campagna La Grande Ricchezza di Oxfam – che puntava a raccogliere 1 milione di firme per chiedere all’esecutivo Ue di agire. Ora dalla Francia arriva un altro segnale con la prima approvazione della cosiddetta “tassa Zucman”. Resta però da capire se, come previsto, resterà solo una mossa di bandiera.