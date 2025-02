“Negli ultimi 40-50 anni una grande concentrazione di potere economico è finito nelle mani di pochissime persone, come mai successo nella storia. Le tasse possono contrastare le diseguaglianze. Per questo dobbiamo tassare coloro che sono in grado di pagare, i super ricchi e le multinazionali“. A rivendicarlo Jayati Ghosh, economista dello sviluppo originaria dell’India, docente alla University of Massachusetts Amherst e co-presidente insieme a Joseph Stiglitz della Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation (Icrict), nel corso del convegno organizzato insieme a Oxfam Italia e Nens, a Roma, sul tema “Lotta alle diseguaglianze, contrasto alla povertà e politiche di welfare: il ruolo dei sistemi fiscali“.

“Elon Musk e Jeff Bezos, come altri miliardari, non pagano tasse perché hanno molti modi per eluderle”, attacca l’economista. Per questo, rilancia, ci vuole un accordo per una tassa globale sulle persone che hanno centinaia di miliardi di dollari, “super ricchi che non rappresentano nemmeno lo 0,001 per cento della popolazione mondiale”.

G20. "L'obiettivo è una tassa sui super ricchi del 2 per cento del reddito", sottolinea l'esperta. E ancora: "Le trattative ora si sono spostate verso le Nazioni Unite. Ed è una buona notizia che gli Usa si siano tirati fuori, avrebbero soltanto cercato di annacquare la proposta, come già fatto in passato, per poi nemmeno adottarla o recepirla", ha attaccato, dopo la scelta di Trump di rinnegare l'accordo Ocse sulla tassazione delle multinazionali. Secondo Ghosh, in tema di equità fiscale una proposta importante è stata delineata dal Forum del.