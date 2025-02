Le condizioni cliniche di Papa Francesco sono in “lieve miglioramento”. Il pontefice non ha febbre e i “parametri emodinamici continuano ad essere stabili”. Il bollettino medico della sala stampa vaticana infonde speranza per la salute di Bergoglio, ricoverato dallo scorso venerdì al Policlinico Gemelli con un’infezione polimicrobica che gli ha provocato una polmonite bilaterale richiedendo un cambio di terapia. In mattinata l’anziano pontefice “si è dedicato alle attività lavorative”, ha fatto sapere il Vaticano.

Fonti vaticane hanno inoltre aggiunto che il cuore “regge bene” alla terapia e che il Papa continua ad essere autoventilato. Con quello di giovedì salgono a due i bollettini della sala stampa della Santa Sede che lasciano trasparire come il corpo del Papa stia reagendo alle cure che i sanitari del Gemelli hanno stabilito per fermare l’infezione che gli ha provocato la polmonite. Mercoledì si parlava di condizioni “stazionarie” con un lieve miglioramento dell’infiammazione. Una situazione sembra essere ulteriormente rasserenarsi con un generale miglioramento della sua salute. Occorrerà però aspettare qualche giorno per vedere se c’è un miglioramento sostanziale su diversi parametri, anche perché la terapia può dare risultati ad alcuni giorni di distanza.

Bergoglio era stato trasportato al Gemelli venerdì mattina visto il perdurare della bronchite che lo aveva limitato già nei dieci giorni precedenti. Come spiegato da Il Fatto Quotidiano, il pontefice ha ritardato l’intervento dei sanitari trascurando la sua salute in un periodo di grandi impegni legati al Giubileo. Dopo due giorni di grande ansia in Vaticano riguardo alla sua reazione alle cure, ora alcuni segnali positivi che – come detto – andranno confermati nei prossimi giorni. In ogni caso, il ricovero si preannuncia lungo: con ogni probabilità il pontefice resterà al decimo piano del policlinico romano per tre settimane.