Stazionario. Ma con lieve miglioramento. È quanto si legge nel bollettino serale che la Santa Sede ha diffuso per aggiornare sulle condizioni di Papa Francesco, ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma da venerdì scorso. Un tono, quello della nota della Sala Stampa vaticana, molto diverso da quello di ieri sera, quando si parlava di quadro complesso a causa della polmonite bilaterale e della resistenza alle cure antibiotiche. Oggi, invece, “le condizioni cliniche del Santo Padre si presentano stazionarie” si legge nel bollettino. La buona notizia, tuttavia, arriva subito dopo: “Gli esami del sangue, valutati dallo staff medico, dimostrano un lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori”. A questo punto, quindi, evidentemente le cure antibiotiche iniziano a dare i loro frutti, o almeno questa è la speranza che emerge da quanto comunicato dai medici e dalla Sala Stampa della Santa Sede.

Nel prosieguo della nota, poi, è stata brevemente riassunta la giornata trascorsa da Bergoglio. Testuale: “Dopo aver fatto colazione ha letto alcuni quotidiani quindi si è dedicato alle attività lavorative con i suoi più stretti collaboratori. Prima di pranzo ha ricevuto l’Eucarestia”. Parole che descrivono una routine, non una situazione di estrema difficoltà, come invece si leggeva tra le righe del comunicato diramato nel tardo pomeriggio di ieri. In chiusura della comunicazione, poi, anche un cenno sull’incontro avuto da Papa Francesco con la premier: “Nel pomeriggio ha ricevuto in visita il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con la quale si è trattenuto in forma privata per 20 minuti“.