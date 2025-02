Il recente incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente israeliano Isaac Herzog solleva interrogativi profondi, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni controverse di Herzog e delle tensioni attuali.

Herzog ha affermato che “non ci sono civili innocenti a Gaza”, una dichiarazione che deumanizza un’intera popolazione e giustifica operazioni militari indiscriminate, negando la distinzione fondamentale tra combattenti e popolazione civile, principio sacrosanto del diritto internazionale umanitario.

In questo contesto, l’incontro di Mattarella con Herzog appare come una legittimazione di posizioni estremiste e divisive. È significativo notare che, in occasione di questo incontro, gli uffici del Presidente Mattarella hanno scelto di disabilitare i commenti e le risposte sui canali social ufficiali, prevedendo probabilmente una valanga di critiche e contestazioni. Questo gesto indica una consapevolezza delle implicazioni controverse dell’incontro e una volontà di sottrarsi al dibattito pubblico.

Il Presidente #Mattarella ???????? ha ricevuto il Presidente dello Stato di #Israele Isaac #Herzog ???????? in visita ufficiale in Italia pic.twitter.com/sbtJIQ22aI — Quirinale (@Quirinale) February 19, 2025

In un contesto così delicato, sarebbe stato opportuno che il Presidente Mattarella avesse considerato l’impatto simbolico e politico di questo incontro, evitando di legittimare posizioni controverse e potenzialmente dannose per la pace e la giustizia internazionale.