La notizia della condanna del sottosegretario alla giustizia del governo Meloni, Andrea Delmastro Delle Vedove, arriva quando Camera e Senato hanno già ultimato i rispettivi lavori odierni e dunque sono pochi i parlamentari ancora presenti. Intercettiamo il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, all’uscito da un convegno a Montecitorio. Gasparri non sa ancora della sentenza di condanna di Delmastro che apprende dal Fattoquotidiano.it. “Ma quale rivelazione di segreto, di Pulcinella? Certo che può restare al governo – e aggiunge – la procura di Roma, da Altamente a Lo Voi non è credibile, i giudici non so chi siano, per cui – conclude – forza Roma”. Luca De Carlo, senatore di Fratelli d’Italia è informato della condanna. “Non sono valutazioni che spettano a me – afferma, rispondendo alla domande se il sottosegretario di FdI, possa restare al governo dopo questa condanna – la cosa che più stupisce gli italiani è come un pubblico ministero chieda l’assoluzione e poi invece venga condannato dai giudici. Il partito, credo, la pensasse esattamente come i pm, la mia solidarietà a Delmastro”.