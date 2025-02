La cantante Sheryl Crow ha annunciato, con un post su Instagram, di aver venduto la sua Tesla e di aver devoluto il ricavato alla National Public Radio (Npr) in segno di protesta contro Elon Musk. Il gesto è una critica al ruolo del Ceo di Tesla nell’amministrazione Trump. Inoltre Musk ha tentato di togliere finanziamenti alla Npr attraverso il nuovo Department of Government Efficiency (Doge). Nel post Crow ha scritto: “Arriva un momento in cui devi scegliere da che parte stare: addio, Tesla”.