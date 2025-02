“Caso Paragon? Fatto gravissimo, nel frattempo abbiamo avuto ulteriori elementi diffusi dalla stampa. Come l’interruzione del rapporto contrattuale con la società. È un fatto che non possiamo accettare, chiameremo alla responsabilità questo Governo”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte fuori da Montecitorio. “Piazza delle opposizioni? Daremo la possibilità a tutti i cittadini che ci stanno scrivendo di esprimere il disagio e la sofferenza che c’è. La gente non riesce a pagare le bollette e il Governo si sta vantando del successo in Europa per poter pagare le spese militari facendo più debito pubblico”