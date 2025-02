Il neo ministro della sanità di Donald Trump deve smetterla con le “fandonie anti-vaccini“. Parola del Wall Street Journal, che ha messo nel mirino Robert Kennedy jr, convinto no-vax, dopo che un focolaio di morbillo è scoppiato in Texas dove la malattia era considerata estinta da almeno un quarto di secolo. Sono almeno una sessantina i casi di morbillo registrati finora nella zona di White Plains, nel Texas occidentale, per lo più tra bambini non vaccinati: “Abbiamo già pubblicamente espresso il nostro scetticismo sulla nomina di Rfk Jr. Il Senato lo ha confermato. Ora la cosa migliore sarebbe che Kennedy interiorizzasse il fatto che non è più un attivista outsider che deve lanciare colpi bassi per ricevere attenzione”, ha scritto il comitato editoriale del giornale del gruppo di Rupert Murdoch, non certo un sostenitore del fronte democratico.

Almeno 13 casi, di quelli segnalati, sono finiti in ospedale e le autorità sanitarie temono che i malati siano molti di più: “I veri numeri sono probabilmente molto più alti, probabilmente tra 200 e 300”, ha detto Peter Hotez, co-direttore del centro vaccini del Texas Children’s Hospital. Il morbillo è così contagioso nove su dieci non vaccinati possono prenderlo entrando in contatto con una persona infetta. “La tragedia è che questo non deve continuare ad accadere. Nel 2000, il morbillo è stato dichiarato eliminato negli Stati Uniti, il che significa 12 mesi senza diffusione continua”, si legge nell’editoriale del Wall Street Journal.

“Eppure, per alcune persone, la realtà del morbillo sembra una lezione di storia dalle tonalità seppia, mentre le fandonie no-vax che oggi trovano spazio nei podcast sembrano attuali”, ha aggiunto il giornale secondo cui “Rfk Jr., avvocato ambientalista di professione, è da tempo parte del problema, e durante le sue audizioni di conferma al Senato si è presentato come uno che ‘sta solo facendo domande, amicò. Questo minimizza il suo ruolo nella diffusione di dubbi e confusione”.