“L’elezione di Trump cambia tutto, chi lo critica o rosica o non capisce, io penso che il nemico non sia Trump, sta facendo più lui in poche settimane che Biden in quattro anni, se uno riesce a mettere al tavolo Putin, Zelensky, Netanyahu e i Paesi Arabi, gli diamo il Nobel per la Pace, altro che ‘bullismo’”. Così il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine di una visita a Genova commenta le parole di Marina Berlusconi contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.