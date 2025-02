Di Action Aid

L’Africa ha un debito climatico di 36 trilioni di dollari da parte dei Paesi ricchi e inquinanti. Oltre tre quarti dei Paesi a basso reddito spendono di più per il debito estero che per i propri sistemi sanitari e più della metà spende di più per il servizio del debito che per l’istruzione. I Paesi ricchi e inquinanti devono a quelli a basso e medio-basso reddito 107 trilioni di dollari in debiti climatici. Questa cifra è più di 70 volte superiore al debito estero totale di 1,45 trilioni di dollari che i Paesi a basso reddito devono collettivamente.

I nuovi dati, contenuti nel nostro rapporto “Chi deve a chi? Debiti esteri, debiti climatici e riparazioni nell’anno del Giubileo”, rivelano anche che i Paesi ricchi devono ai paesi africani più di 50 volte in più di quanto devono gli africani in termini di debito estero totale per l’inquinamento atmosferico e l’innesco della crisi climatica.

Il rapporto rivela come i Paesi africani stiano rinunciando a servizi pubblici essenziali, come sanità, istruzione e lotta al cambiamento climatico, per onorare i debiti esteri nei confronti dei Paesi ricchi, dei creditori privati e delle istituzioni finanziarie globali.

Nel frattempo, i Paesi ricchi non stanno pagando il debito climatico di almeno 36 dollari trilioni di dollari che devono all’Africa, per non parlare degli altri debiti per riparazioni, promesse non mantenute e continuo sfruttamento economico.

Il rapporto mostra che i debiti non pagati nei confronti dell’Africa superano di gran lunga i debiti esteri che le nazioni africane sono costrette a pagare. “È una farsa che le nazioni africane siano schiacciate dal peso del debito estero, mentre i Paesi più ricchi del mondo continuano a guardare dall’altra parte, sottraendosi alla loro responsabilità di pagare per la crisi climatica e per i risarcimenti legati alla tratta degli schiavi e alle pratiche economiche sleali. Costringendo i Paesi a dare priorità al rimborso del debito rispetto a servizi essenziali come la sanità e l’istruzione, o a rispondere alla crisi climatica incontrollata, i Paesi ricchi stanno spingendo l’Africa sull’orlo del baratro”, ha affermato Arthur Larok, Segretario generale di ActionAid International.

“Who Owes Who” rivela anche che nel 2024, i Paesi a basso reddito in Africa hanno pagato 60 miliardi di dollari in rimborsi del debito sacrificando la salute, l’istruzione, i diritti delle persone e lo sviluppo nazionale sostenibile. Ciò ha un impatto devastante sulla maggior parte delle persone nel continente, in particolare donne, giovani e persone a basso reddito.

D’altro canto, i dati contenuti nel rapporto mostrano che i Paesi ricchi dovrebbero versare all’Africa venticinque volte di più, almeno 1,4 trilioni di dollari all’anno, in finanziamenti per il clima.

Secondo il rapporto, c’è un ingiusto sistema di rating del credito globale che sta guidando la crisi del debito nella maggior parte dei Paesi africani. Ad esempio, all’Africa vengono addebitati tassi di interesse esorbitanti sui prestiti rispetto ai Paesi ricchi, con una media del 9,8% in Africa, rispetto alla media dello 0,8% per la Germania.

L’Unione Africana ha dichiarato che il 2025 è l’Anno delle Riparazioni e rappresenta un’opportunità per opporsi sia alle ingiustizie storiche sia alle continue ingiustizie derivanti dall’architettura finanziaria coloniale internazionale. “La realtà è che affinché i Paesi africani superino la crisi del debito e gli impatti del cambiamento climatico, è necessario che vi sia la cancellazione del debito e un completo allontanamento dall’architettura del debito coloniale che ha gravato sul continente per decenni. In questo anno di riparazioni, l’Unione Africana deve garantire che siano concordati sia la cancellazione del debito sia una nuova Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul debito”, ha affermato Andrew Mamedu, direttore esecutivo di ActionAid Nigeria.

Il rapporto evidenzia come il 2025 rappresenti una reale opportunità per adeguare il sistema finanziario internazionale alle sfide che devono affrontare i Paesi a basso e medio-basso reddito. E chiede all’Unione Africana e ai movimenti sia di dare priorità all’istituzione di una nuova Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul debito, per sostituire l’attuale architettura coloniale ingiusta incentrata sul FMI, sia di unirsi per chiedere la cancellazione del debito come pagamento parziale del debito climatico e di altre riparazioni dovute dai Paesi ricchi.