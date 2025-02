Vogliono incontrare Giorgia Meloni per discutere su come garantire la massima informazione e partecipazione al voto per i prossimi referendum. Per questo il segretario generale della Cgil Maurizio Landini – per il Comitato Referendum sul lavoro – e Riccardo Magi (segretario di +Europa), Deepika Salhan e Daniela Ionita – del Comitato Referendum cittadinanza – hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio con una “richiesta formale di incontro”. Al centro due punti fondamentali: la data della consultazione e il voto ai fuori sede.

Per i comitati promotori è necessario che la data della consultazione elettorale, che secondo quanto stabilito dalla legge dovrà tenersi tra il 15 aprile e il 15 giugno prossimi, “non sia fissata in momenti che rischino di aggravare il fenomeno dell’astensionismo invece che contrastarlo e che, laddove possibile, coincida con quella delle altre elezioni regionali e amministrative”. Per favorire la massima partecipazione al voto i comitati promotori chiedono anche che “il governo si attivi con urgenza per garantire la possibilità di votare presso il domicilio di quanti rischiano di essere nuovamente degli astenuti involontari, fenomeno che riguarda all’incirca 5 milioni di elettori fuorisede (Cittadini che lavorano o studiano in una città diversa da quella di iscrizione nelle liste elettorali). Come altresì è fondamentale per i comitati “predisporre tutte le condizioni per agevolare il voto dei cittadini italiani residenti all’estero”.

“La Camera dei deputati nella seduta del 4 luglio 2023 – ricorda la missiva dei comitati – ha approvato una legge che delega al governo che è chiamato ad adottare uno o più decreti legislativi volti a disciplinare le modalità atte a garantire l’esercizio del diritto di voto degli elettori che si trovano in un comune situato in una Regione diversa da quella di residenza in occasione di consultazioni referendarie ed europee, ma ad oggi nessun decreto che vada in questo senso è stato approvato. Garantire la partecipazione dei cittadini – aggiungono – rappresenta un preciso dovere istituzionale per garantire alla democrazia di inverarsi ed è di fondamentale importanza eliminare tutti gli ostacoli che la rendono impraticabile, il che implica anche favorire la più ampia e capillare informazione ai cittadini nonché garantire che la data del voto non sia fissata in momenti che rischino di aggravare il fenomeno dell’astensionismo invece che contrastarlo”.

Per la prima volta, alle scorse elezioni europee, è stata data l’opportunità di partecipare al voto nel luogo di domicilio temporaneo ma solo per gli studenti (e non per i lavoratori fuorisede) ma la norma riguardava esclusivamente la tornata elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo. Mercoledì, nel corso del question time alla Camera, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi ha escluso, al momento, la possibilità di permettere il voto per i fuorisede anche alle prossime elezioni perché, ha spiegato, “non vi è copertura legislativa“. Una risposta definita “a dir poco stupefacente” da Federico Anghelè, direttore generale di The Good Lobby Italia: “Il ministro non dice però – ha replicato – che la responsabilità di questa mancanza è dello stesso governo, che può intervenire tempestivamente con un provvedimento specifico per permettere a tutti i fuori sede di votare”.