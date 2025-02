“Non vi è, al momento, copertura legislativa per applicare un sistema di voto per gli elettori domiciliati fuori dalla propria residenza”. Con queste parole il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato nel corso del question time alla Camera che non sarà possibile al momento permettere il voto per i fuorisede. Una spiegazione inaccettabile secondo Federico Anghelè, Direttore Generale di The Good Lobby Italia: “A dir poco stupefacente la risposta offerta dal ministro Piantedosi in occasione del question time alla Camera di oggi sul voto dei fuori sede. Il ministro ha affermato che manca la copertura legislativa per permettere il voto fuori sede ai prossimi referendum. Il ministro non dice però che la responsabilità di questa mancanza è dello stesso Governo, che può intervenire tempestivamente con un provvedimento specifico per permettere a tutti i fuori sede di votare”.

A sostegno della sua decisione, il ministro riporta anche i numeri dell’ultima sperimentazione, nel corso della quale, dice, “sono pervenute solo 23.769 istanze di ammissione al voto fuori sede e, di queste, 21.699 hanno riguardato studenti/elettori domiciliati in una circoscrizione diversa da quella di residenza. Va tenuto in altrettanta considerazione che, poi, l’effettiva partecipazione al voto dei ‘fuori circoscrizione’ si è attestata solo su 17.561 votanti”. È un dato, ha sottolineato, “non soddisfacente tanto più se confrontato con la stima di circa 600mila studenti fuori provincia, riportata nel cosiddetto Libro bianco sulla partecipazione dei cittadini e la riduzione dell’astensionismo elaborato ad aprile del 2022 da una Commissione di esperti nominata dall’allora ministro per i rapporti con il Parlamento”.

Non ci sta, però, The Good Lobby che rilancia chiedendo che “il Viminale si attrezzi e istituisca urgentemente un sistema di voto fuori sede davvero funzionante in vista del prossimo appuntamento elettorale. Perché c’è anche un’altra cosa che Piantedosi dimentica di dire quando cita i numeri insoddisfacenti della sperimentazione sul voto fuori sede per soli studenti delle scorse elezioni europee, ossia che il sistema è stato messo in piedi all’ultimo minuto, presentava molte complicazioni e ha tagliato completamente fuori i lavoratori“. Una situazione che ha fatto sì che l’Italia sia rimasta “l’unico Paese dell’Ue in cui non è possibile il voto a distanza – conclude Anghelè – Di fronte a un grave problema come l’astensionismo e al diritto dei cittadini di vedere rimossi gli ostacoli alla partecipazione politica, come sancito l’articolo 3 della Costituzione, non possiamo accettare risposte burocratiche e lesive dei diritti di milioni di persone”.