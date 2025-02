Il ministro Matteo Salvini ha detto che la pista da bob di Cortina, per le Olimpiadi invernali 2026, è ormai pronta. Ad un mese dall’inizio previsto della pre-omologazione, con discese dei bolidi sulla nuova “Eugenio Monti”, un gruppo di scialpinisti ha voluto verificare lo stato dell’arte. Sono saliti fino alla pista Olimpica e poi sono scesi nei pressi del cantiere, portando le bandiere “Non torneranno i larici”, come segno di protesta per l’abbattimento del bosco di Ronco, con centinaia di alberi secolari. L’alpinista e attivista Alberto Peruffo, che ha guidato la spedizione, ha dichiarato: “La pista è pronta? Ma neanche per sogno! Abbiamo visto altri larici abbattuti successivamente e non entrati nel conteggio ufficiale dell’abbattimento, cantieri che mostrano ritardi negli apparati di sicurezza necessari alla pre-omologazione. Solo il budello di cemento procede, ma è completato per metà, con coperture posticce e materiali lasciati alle intemperie”. Un giudizio? “Dire che la pista è quasi pronta è una menzogna. I lavori del budello sono circa a metà, mancano l’illuminazione tecnica e la copertura, parti integranti di un’opera ‘compiuta’, operativa per la discesa sportiva. Non solo non risulta pronta operativamente ma si presta – visto l’accelerazione – a risultare insicura, in termini oggettivi di tempistica. Ci domandiamo se saranno rispettati i criteri di sicurezza sportiva, per uno sport ad alto rischio, criteri prescritti dalla Federazione. Tutto ciò dovrà essere oggetto di indagine di giustizia sportiva, stiamo preparando gli esposti”. Secondo gli ambientalisti, “il cantiere è una discarica di materiali chimici impermeabilizzanti, calcestruzzo, scarti, gas di generatori e di ruspe, come Cortina è diventata una discarica morale e materiale, senza anima. Una vetrina di lustrini e prepotenza progettuale”.