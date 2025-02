Governo e centrodestra parlamentare hanno famiglia anche nella finanziaria. Tra le pieghe del rifinanziamento della Legge Mancia, ovvero in un emendamento di sei milioni di euro per interventi a pioggia tra parrocchie, ponti e comuni vari, spuntano 100mila euro per il rifacimento del manto stradale di una via rurale semisconosciuta di Caiazzo, nel Casertano, via Frostella, che se la cerchi su google maps forse non la trovi, noi non ci siamo riusciti. Ma forse è una via importante per Gianpiero Zinzi, deputato della Lega e coordinatore campano del partito: qui ha sede l’azienda agricola Il Querceto srl, 20mila euro di capitale sociale, di cui 18mila euro di quote di proprietà della signora Giovanna Bellandi e il restante intestato alla signora Maddalena Zinzi. Sono la madre e la sorella dell’onorevole che appartiene al centrodestra che ha scritto la legge mancia.

Caiazzo è un comune in provincia di Caserta amministrato da un sindaco vicecoordinatore provinciale della Lega, Stefano Giaquinto, molto vicino a Zinzi. Sono notizie che hanno una loro importanza nella ricostruzione della storia. Di qui la domanda su cosa ci sia di così rilevante in via Frostella per giustificare un interesse del governo ed un voto del Parlamento. Secondo un documento firmato da un gruppo di cittadini di Caiazzo la risposta sarebbe nella parentela da loro segnalata. Hanno creato un canale whatsapp sul quale stanno raccogliendo nuove adesioni a una richiesta di spiegazioni sul perché i fondi di governo arrivano lì, e non in altri luoghi.

Roba che non farà saltare dalla sedia un governo dove il familismo è di casa, con un ministro (ex) cognato della premier e una premier a sua volta leader di un partito il cui capo della segreteria politica è la sorella. Ma la storia merita comunque di essere raccontata. “Potrebbe trattarsi solo di una spaventosa quanto irridente coincidenza” scrivono tra il serio e il faceto i firmatari del documento (tra cui l’ex vicesindaco di Giaquinto, Ida Sorbo). Essendo del posto, conoscono e riferiscono i particolari su via Frostella: “Si tratta di una strada vicinale di uso pubblico, forse lunga meno di 100 metri, in zona rurale, che non mostra caratteri culturali di tipo storico o paesaggistico, né un evidente interesse pubblico che possa giustificare una spesa per il rifacimento del manto stradale”. Zinzi ha replicato così a ilfattoquotidiano.it: “Preferisco non commentare insinuazioni e strumentalizzazioni su cui farò le necessarie valutazioni nelle sedi opportune. Si tratta di un ordine del giorno votato in Parlamento per un investimento a favore di un’opera per la quale il Comune aveva presentato un progetto anche alla Regione, destinata ad avere una ricaduta sul territorio, che consentirà di porre fine al disagio di diversi nuclei familiari residenti che accedono alle proprie case attraverso questa strada in cattive condizioni e sterrata”.

Il 3 febbraio Radio Radicale ha trasmesso la diretta dei lavori parlamentari. E’ stato così possibile ascoltare la deputata Pd Irene Manzi che per pochi secondi ha citato i 100mila euro di via Frostella tra le mancette del provvedimento in discussione. Il dettaglio è arrivato alle orecchie dei caiatini. Che hanno fatto due più due con il consiglio comunale di Caiazzo del 30 dicembre scorso, durante il quale il sindaco Giaquinto nel descrivere il piano dei lavori pubblici ha annunciato “che il governo nazionale ha attribuito alla città 100mila euro per il recupero di una strada rurale che collega una strada provinciale con una comunale, era quello l’obiettivo del ministero per ottenere il finanziamento”. Senza però fare il nome della strada. Per non rovinare la sorpresa.