A Bolzano, la polizia ha ammonito un uomo che aveva costretto la moglie a dimettersi dal lavoro. Un episodio che è venuto alla luce in seguito alla segnalazione della direttrice di un supermercato come riporta Il Gazzettino. La donna, impiegata da tempo come commessa e ben voluta dai colleghi, aveva rassegnato improvvisamente le sue dimissioni senza apparente motivo, destando preoccupazione nella sua responsabile.

Quando la direttrice ha convocato la dipendente per un colloquio, è emerso che il marito aveva insistito per partecipare all’incontro. Nonostante le difficoltà, la responsabile è riuscita a convincerlo a rimanere fuori dall’ufficio, per garantire la riservatezza dell’incontro. Qui la donna ha rivelato che le dimissioni le erano state imposte dal marito, che la accusava senza fondamento di un tradimento con un collega. Preoccupata, la direttrice ha allertato la polizia, che ha identificato l’uomo e lo ha allontanato, mentre la donna è stata accompagnata in una struttura protetta. Le indagini sono ora in corso per chiarire la vicenda e verificare eventuali responsabilità penali del marito.

“Sono sempre più i casi in cui le forze di polizia sono chiamate ad intervenire per far fronte a situazioni connotate da ossessivi atti persecutori, spesso sfociate in comportamenti aggressivi e violenti, che rappresentano in sé, tra l’altro, preoccupanti esternazioni di problematiche di carattere culturale. Anche la dinamica di quest’ultimo episodio di violenza e prevaricazioni rafforza ancor più l’idea di come le situazioni di criticità che affliggono la nostra società debbano necessariamente essere affrontate facendo rete tra istituzioni, enti locali, centri antiviolenza ed associazioni di volontariato” ha spiegato il questore Paolo Sartori.