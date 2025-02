Due genitori, un 44enne e una 48enne, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Segni, a sud di Roma, con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’insegnante del loro figlio. Tutto nasce dalla denuncia della maestra che, lo scorso 20 dicembre, si è rivolta ai carabinieri spiegando di essere stata oggetto di minacce e aggressioni verbali da parte dei genitori dell’alunno, situazione che le aveva creato un forte stato d’ansia.

Secondo quanto raccontato dalla docente, la coppia le avrebbe dato la colpa dell’andamento scolastico del figlio: le aggressioni verbali sarebbero iniziate già a metà ottobre, quando la madre, dopo aver richiesto un colloquio, sarebbe esplosa in un urlo accusatorio contro l’insegnante, intimandole di non rimproverare più il ragazzo. Nella stessa giornata, il marito avrebbe atteso la donna fuori dalla scuola, seguendola fino a casa e minacciandola.

Gli episodi si sarebbero susseguiti fino al 19 dicembre, quando la madre avrebbe addirittura brandito un bastone per minacciarla. L’insegnante, spaventata, ha iniziato a farsi accompagnare dalle colleghe per tornare a casa e non usciva più da sola. L’indagine, coordinata dalla Procura di Velletri, ha portato all’arresto della coppia con l’ordinanza emessa dal gip, che ha disposto gli arresti domiciliari e l’applicazione del braccialetto elettronico. Inoltre, i genitori sono stati sottoposti al divieto di comunicare con l’insegnante e di avvicinarsi ai luoghi da lei frequentati, inclusa la scuola e la sua abitazione.