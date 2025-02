In tre hanno già denunciato, presto probabilmente lo faranno anche altri. Di sicuro arriverà presto anche l’esposto del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha visto il suo nome usato per mettere a segno una truffa nei confronti di una serie di imprenditori e professionisti di rilievo. Usando anche un software che riproduceva la voce dell’esponente di Fdi, ignoti truffatori chiedevano alle vittime cifre da capogiro per liberare fantomatici giornalisti rapiti in Medio Oriente. Almeno un imprenditore avrebbe versato quasi un milione di euro, in due bonifici.

“La mia denuncia è già pronta”, ha detto all’Ansa Crosetto che, svelando il raggiro, ha messo in guardia molte persone ed evitato loro di cadere nella trappola dei truffatori. La denuncia del ministro ipotizzerebbe la sostituzione di persona. Il titolare della Difesa, riguardo all’intenzione della Procura di Milano di raccogliere la sua deposizione, ha spiegato che al momento “non c’è appuntamento che io sappia”. E poi ha ricordato che la vicenda, per cui sono stati contattati molti imprenditori, è nata da una sua segnalazione, dopo che uno dei ‘bersaglì lo ha avvertito di aver ricevuto una telefonata con la richiesta di denaro. “Ho inviato i carabinieri a casa della prima persona che mi ha avvisato e ho segnalato” quanto accaduto “all’autorità giudiziaria e ai servizi”.

Intanto sabato sono arrivate alla procura di Milano le denunce della famiglia Aleotti – proprietaria del gruppo Menarini – e della famiglia Beretta, proprietaria della multinazionale che produce di armi. In entrambi i casi i truffatori non sono riusciti a ottenere denaro. Tra le altre persone contattate ci sono Massimo Moratti, Giorgio Armani, Marco Tronchetti Provera, Diego Della Valle e Patrizio Bertelli, ma anche esponenti della famiglia Caprotti, proprietaria di Esselunga, e Del Vecchio, che controlla Luxottica.