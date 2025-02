Mattia Ahmet Minguzzi, il figlio 14enne dello chef italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista Yasemin Akincilar, è morto dopo 15 giorni da quando era stato accoltellato nel mercato di Kadikoy a Istanbul. Le condizioni del 14enne erano apparse subito gravi dopo l’intervento chirurgico a seguito delle lesioni agli organi interni.

Era uscito a fare shopping, in giro per il bazar di Kadikoy, uno dei quartieri più popolosi e antichi di Istanbul, quando è stato aggredito con cinque coltellate che lo hanno lasciato a terra, in fin di vita. Secondo la ricostruzione dei media locali, ci sarebbe stata una litigata per futili motivi con altri due giovani di 15 e 16 anni culminato nell’accoltellamento. I due aggressori, che hanno precedenti penali, sono stati arrestati.