Sul caso di spionaggio nei confronti di alcuni attivisti e giornalisti con il software Paragon, un momento di “chiarezza in quelli che sembrano regolamenti di conti interni tra i servizi di intelligence che svolgono un ruolo fondamentale” per “la stabilità e la sicurezza del paese” è “fondamentale“. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in conferenza stampa per la presentazione della proposta della Lega sulla rottamazione delle cartelle esattoriali. “Che ci siano paginate in cui agenti segreti attaccano altri agenti segreti, è preoccupante”, ha aggiunto. Il vicepremier ha ammesso di non conoscere la società in questione perché non ha lavorato con realtà a lui vicine.