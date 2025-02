“Direi che le domande sulla fine della mia carriera sono piuttosto premature. Mi piace il tennis, guadagno ancora molti soldi, quindi continuerò a giocare finché potrò”. Daniil Medvedev ha cercato di sdrammatizzare la pesante, clamorosa sconfitta subita contro il numero 97 del ranking Atp Mattia Bellucci agli ottavi di finale dell’Atp di Rotterdam.

Al termine del match, sull’ipotesi di un possibile ritiro più vicino di quanto si pensi, il russo ha dichiarato: “Se uscirò dalla Top 100 della classifica Atp non lo so. Ma è una cosa che probabilmente non accadrà. Sono sicuro di poter tornare più forte, tutto qui”. Secondo il numero 7 al mondo si tratta dunque solamente di un brutto periodo. Medvedev ha conquistato l’ultimo dei suoi venti trofei agli Internazionali d’Italia del 2023, mentre ha raggiunto la sua ultima finale ad Indian Wells, a marzo del 2024.

Il russo sta attraversando una crisi senza precedenti ed è attualmente un giocatore fragile. Un momento emblematico si è verificato agli scorsi Australian Open quando, sotto sotto due set a uno contro il thailandese numero 418 al mondo Kasidit Samrej ha appositamente disintegrato con la sua racchetta una piccola telecamera fissata al centro della rete denominata “net cam”.

Ma anche contro Fritz alle Atp Finals di Torino aveva palesato tutto il suo nervosismo, dimostrazione di un comportamento platealmente provocatorio: racchette spaccate, lanciate in aria e persino impugnate al contrario. Ormai verrebbe da dire “il solito Medvedev”.