Se per Sinner e Berrettini l’Australian Open 2025 è partito con il piede giusto, non si può certo dire lo stesso per Daniil Medvedev. Il match contro il numero 418 al mondo, Kasidit Samrej, si stava rivelando più complicato del previsto per il russo: tanta fatica nel trovare il giusto ritmo contro un avversario sorprendentemente aggressivo e determinato. Il numero 5 del ranking Atp va sotto due set a uno contro il tailandese e a questo punto perde la testa. Al cambio di campo, evidentemente furioso, Medvedev ha appositamente disintegrato con la sua racchetta una piccola telecamera fissata al centro della rete denominata “net cam”.

Medvedev destroys racket and net camera in frustration pic.twitter.com/D92zvapWnU — CJ Fogler ???? (@cjzero) January 14, 2025

La sostituzione della telecamera ha causato un ritardo nella ripresa del gioco e, prevedibilmente, una multa salata a carico del tennista. Avvio di torneo dunque complesso per Daniil Medvedev. Il russo, non certo nuovo a sfoghi del genere in campo nei momenti di difficoltà, non ha reagito con stile al risultato del tutto inaspettato contro un avversario che non avrebbe dovuto rappresentare una minaccia. Nonostante la sceneggiata, il numero 5 al mondo ha sconfitto l’avversario con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-3, 1-6, 2-6, avanzando così al turno successivo. Il comportamento del russo ha però sollevato molte critiche, con alcuni spettatori che lo hanno fischiato al termine della partita. “Se giocasse così ogni incontro la sua vita sarebbe grandiosa: soldi, ragazze, casinò, avrebbe qualsiasi cosa”, ha dichiarato ‘scherzosamente’ Medvedev nel post gara.