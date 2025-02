La prima volta contro un top 10 non si scorda mai. E diventa l’imprinting di un salto di qualità: il tennis azzurro ha un nuovo talento da godersi, Mattia Bellucci da Busto Arsizio. Il 23enne mancino ha compiuto l’impresa all’Atp 500 in corso a Rotterdam, battendo agli ottavi di finale il numero 7 al mondo Daniil Medvedev, dopo una battaglia durata tre set e quasi tre ore. Il punteggio finale recita 6-3 6-7 6-3, ma non racconta come il russo sia quasi impazzito di fronte ai colpi e all’estro di Bellucci, numero 97 nel ranking Atp, che ora salirà in classifica di almeno una dozzina di posizioni, mentre ai quarti di finale affronterà uno tra Tsitsipas e Griekspoor.

“Ho provato a divertirmi in campo ed essere me stesso il più possibile“, ha detto il giovane azzurro al termine del match. Ci è riuscito eccome, regalando geometrie di gioco che hanno snervato Medvedev. Certo, il russo sta attraversando una crisi senza precedenti ed è un giocatore fragile, ma Bellucci ha avuto le risorse tecniche e tattiche per sfruttare questa debolezza. Compresi ad esempio il serve and volley e pure un servizio da sotto: “La verità è che l’avevo visto molto indietro. Penso sia stato utile per smuoverlo un po’ da quella posizione. Non volevo essere irrispettoso“.

Ora Bellucci si gode una “vittoria importantissima”, la prima di questo spessore: “Confrontarsi così in un palcoscenico così importante a cui non sono abituato, perché non credo mi sia capitato di giocare davanti a tanta gente, contro un giocatore come Medvedev, mi ha dato una prova importante. Mettere in campo questa intensità per una durata così lunga è stato emozionante”, ha detto il 23enne. Che ha avuto anche nervi saldi nei momenti decisivi, annullando ben 11 palle break su 12 concesse.