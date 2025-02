La tennista romena Simona Halep, ex numero uno del ranking Wta, ha annunciato il proprio ritiro dal tennis professionistico dopo la netta sconfitta subita contro l’azzurra Lucia Bronzetti al primo turno del torneo di Cluj, in Romania. Una sorpresa sì, ma solo fino a un certo punto considerando che nei giorni scorsi Halep aveva accennato a una possibile decisione di questo genere a causa dei continui problemi al ginocchio. “In questi giorni ho pensato spesso a quale sarebbe stato il mio futuro”, ha dichiarato. “Non so se con tristezza o con gioia, o con entrambi questi sentimenti, ho sentito di dover prendere questa decisione anche perché sono sempre stata onesta con me stessa e con il mio fisico, che non tornerà più a essere quello che era. Per questo ho deciso di venire qui a Cluj, di giocare davanti a voi e dire addio su un campo da tennis. Anche se la mia prestazione non è certo stata delle migliori ci ho messo l’anima e sono davvero felice che voi foste qui a vedermi. È stata l’ultima volta che ho giocato qui e non voglio piangere”, ha aggiunto, visibilmente emozionata.

Halep, vincitrice del Roland Garros nel 2018 e di Wimbledon nel 2019, ha definito la sua carriera “un’avventura bellissima“: “Sono stata numero uno del mondo, ho vinto degli Slam, insomma tutto quello che avevo sempre desiderato. Ma la vita va avanti, c’è tanto altro oltre il tennis e spero che voi e io ci incontreremo ancora. Verrò a vedere il tennis il più spesso possibile, naturalmente continuerò anche a giocare, ma essere competitiva richiede molto altro e non è più possibile”. Il percorso tennistico della romena è stato macchiato anche da un’accusa di doping datata ottobre 2022, che dopo un lunghissimo iter processuale aveva portato a una discussa squalifica, spezzandole di fatto la carriera.