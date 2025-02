Nel calendario di Jannik Sinner c’è un nuovo appuntamento. Sull’account Instagram del numero uno del ranking Atp una storia preannuncia la partecipazione a un evento extra rispetto agli impegni del massimo circuito internazionale. Si tratta dell’esibizione in programma dal 1° al 2 marzo a Las Vegas, denominata The MGM Rewards Slam, un evento promozionale per il tennis nella celebre città del Nevada.

Saranno 6 i tennisti al nastro di partenza. Oltre all’altoatesino prenderanno parte alla manifestazione il tedesco Alexander Zverev (sconfitto proprio da Sinner nella finale degli Australian Open), gli americani Tommy Paul e Taylor Frtiz, la bielorussa Aryna Sabalenka e la giapponese Naomi Osaka. Al momento, non è dato sapere il valore del montepremi in palio, ma sicuramente saranno cifre importanti per tutti i tennisti presenti. Dopo la Six King Slam, tenutasi a Riad (Arabia Saudita) lo scorso ottobre, che ha visto l’italiano vincitore (con premio di 6 milioni di dollari), Sinner s’iscrive così a un altro torneo molto redditizio.