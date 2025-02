Duro intervento di Giuseppe Conte in Aula alla Camera. Il leader del Movimento 5 stelle ha parlato in replica all’informativa dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, sottolineando l’assenza di Giorgia Meloni. “La premier scappa dal Parlamento”, ha attaccato Conte, che poi si è rivolto ai ministri. “Non siamo sorpresi che scappino tutti, anche i criminali, avete scritto anche una riforma: adesso li avvertite i criminali prima di arrestarli. Qualche settimana fa con la riforma Nordio un grande spacciatore è scappato, così voi contrastate il pericolo di fuga. Ormai siamo diventati un porto franco, un Paese dei balocchi dei criminali”, ha attaccato ancora Conte definendo “scandalosa” l’informativa di Nordio. “Lei – ha continuato rivolgendosi al ministro della Giustizia – non è stato il difensore di Almasri, lei è stato il giudice assolutore”.