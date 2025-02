Quando si tratta polemiche Danielle Collins è una garanzia. Quel che è successo agli scorsi Australian Open lo conferma. Dopo aver battuto al secondo turno dello Slam la beniamina di casa Destanee Aiava, acclamata con grande entusiasmo dal pubblico di Melbourne, Collins si è lasciata andare a un’esultanza decisamente sopra le righe: mano all’orecchio, baci verso gli spalti e uno schiaffo sul proprio fondoschiena. “Durante la partita pensavo, se sono qui tanto vale che provi a prendere quel grosso, grasso stipendio. Quindi una parte di questo assegno verrà a destinata ad una bella vacanza a cinque stelle. Grazie a tutti quelli che hanno comprato un biglietto per venire a disturbarmi”, aveva detto la statunitense nell’intervista post match. E così è stato. Dopo il torneo, la numero 12 del mondo è volata alle Bahamas per rilassarsi.

In Australia Collins aveva menzionato il celebre arcipelago come meta del suo viaggio e ora si è dimostrata essere di parola. Nel reel pubblicato su Instagram ha mostrato come ha passato i giorni di relax che sono seguiti all’eliminazione al terzo turno degli Australian Open dopo la sconfitta con la futura vincitrice dello Slam, Madison Keys. Una sfarzosa stanza d’hotel con accesso diretto alla spiaggia, il tutto sulle note di “Beach Side” dei Kings of Leon. Poi una partita a pickleball, uno degli sport più virali in questo momento negli Usa, e un’esultanza divenuta oramai iconica: bacio e pacca sul sedere. Una conclusione in perfetto stile Danielle Collins.