Danielle Collins, da poco etichettata come “la tennista più odiata al mondo“, non ha ancora chiuso il suo conto con il pubblico degli Australian Open. L’eliminazione dal torneo non ha impedito alla tennista americana di continuare a lanciare frecciatine ai tifosi presenti a Melbourne con i quali ha cominciato uno scontro a partire dal match con la padrone di casa Aiava. Questa volta, Collins ha preso in giro i sostenitori che l’hanno fischiata e disturbata, mettendo in mezzo il suo cane.

In una storia pubblicata sul suo account Instagram ufficiale, l’americana ha postato un video del suo cagnolino Quincy comodamente seduto sul tappeto. Il tutto, accompagnato dalla seguente didascalia: “Questi sofisticati signori hanno voluto ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito al fondo per Quincy durante gli Australian Open. Avrà questa sera bistecca e aragosta (per cena) e parteciperà anche al viaggio alle Bahamas“.

Ma cosa ha portato la tennista a scirvere queste parole? Il riferimento è all’ormai nota intervista al termine dell’incontro vinto contro l’australiana Aiava. Un finale di partita rovente, con la tennista statunitense che dopo un esultanza in cui ha mandato prima baci ironici, poi si è perfino schiaffeggiata il sedere, si è presentata ai microfoni per sfottere gli spettatori presenti: “Durante la partita mi sono detta: ‘Già che sono qui, tanto vale prendere quel grosso assegno‘. Quindi una parte di questo assegno verrà a destinata ad una bella vacanza a cinque stelle come piace a noi. Grazie ragazzi. Grazie per essere venuti qui e per averci sostenuto stasera. Vi amo. Ogni persona che ha comprato un biglietto per venire a disturbarmi deve sapere che questi soldi andranno tutti ai fondi di Danielle Collins”. Una frase che ha scatenato ulteriormente i fischi del pubblico. E quindi, dopo il “fondo Danielle” ecco il “fondo Quincy”, nato allo scopo di evidenziare quante soddisfazioni si sia tolta la tennista grazie anche a coloro che hanno acquistato il biglietto per i suoi incontri.