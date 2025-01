Avete presente il famoso concetto “bisogna sapere perdere ma anche saper vincere“? Deve essere sfuggito alla tennista Danielle Collins, che del resto non è nota per una carriera dai comportamenti irreprensibili. La 31enne americana, numero 11 al mondo, è stata protagonista di una serie di imbarazzanti cadute di stile dopo aver battuto la giovane australiana Destanee Aiava nel secondo turno degli Australian Open. Collins se l’è presa con il pubblico, che ha ovviamente tifato per la beniamina di casa. Prima ha mandato baci ironici, poi si è perfino schiaffeggiata il sedere e si è presentata ai microfoni per sfottere gli spettatori presenti: “Durante la partita mi sono detta: ‘Già che sono qui, tanto vale prendere quel grosso assegno‘”. Una frase che ha scatenato ulteriormente i fischi del pubblico. Collins, non contenta, ha rincarato la dose, riferendosi sempre ai circa 180mila dollari che ha guadagnato accedendo al terzo turno del torneo di Melbourne: “Ci piacciono le vacanze a cinque stelle, quindi una buona parte di quei soldi andrà proprio per questo”.

Collins era stata finalista degli Australian Open nel 2022 e durante l’ultima stagione aveva annunciato il ritiro dal tennis, salvo poi fare marcia indietro. Contro Aiava ha faticato più del previsto, vincendo al terzo set con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-2. Per giustificare il tutto ha accusato il pubblico australiano di essere “super ubriaco” e di averla fischiata troppo. Non ci sono stati solo i festeggiamenti denigratori e le dichiarazioni post-gara. Anche in conferenza stampa Collins non ha risparmiato altre frasi denigratorie contro gli spettatori: “Una delle cose più belle di essere un’atleta professionista è che le persone che non ti piacciono e che ti odiano, in realtà pagano i tuoi conti”. “Mi ricordo ogni giorno, quando succedono queste cose, che loro stanno pagando le mie spese“, ha aggiunto l’americana.

In altre parole, gli spettatori che pagano il biglietto sono coloro che le garantiscono un montepremi così alto. Un concetto almeno in parte corretto, ma proprio per questo ci vorrebbe rispetto per il pubblico, soprattutto se sta semplicemente tifando per l’atleta di casa. Invece Collins ha continuato il suo sfottò dicendo che ha in programma un viaggio di lusso alle Bahamas: “Ogni persona che è venuta qui a prendermi in giro sta contribuendo al fondo Danielle Collins. Quindi sì, avanti così, lo adoro”. Sicuramente non ci sarà un bel clima ad attenderla durante il terzo turno contro la connazionale Madison Keys.