Fermi al casello dell’autostrada completamente allagato: “Alcune auto erano in panne e sono intervenuti i vigili del fuoco”, racconta Lucia Vento, autrice di uno dei video girati sul web subito dopo il maltempo che ha messo in ginocchio Messina e parte della provincia. Le immagini girate da Vento ritraggono proprio una parte di quella autostrada da giorni sotto l’occhio del ciclone dopo le dichiarazioni del direttore generale del Cas (Consorzio autostrade siciliane), Franco Fazio, che durante un’audizione in prima commissione al comune di Messina ha parlato di “autostrade fatiscenti”, spiegando che “ci sono delle infrastrutture – durante l’audizione il dg del Cas ha parlato di “diverse gallerie” e “diversi viadotti” – che vanno messe a norma per consentire questo traffico importante solo di mezzi d’opera (i tir per i lavori del ponte sono stati stimati da Fazio in 200 al giorno, ndr), quindi capite i problemi che si creeranno”. Le dichiarazioni di Fazio, riportate da ilfattoquotidiano.it, hanno provocato l’avvio della sua sospensione e lo stesso presidente della Regione, Renato Schifani, ha chiesto chiarimenti al dg del Cas, con la raccomandazione però di presentare “i suoi chiarimenti al cda, non dichiarazioni pubbliche”.

Intanto è la pioggia a dare conferma dello stato di fatiscenza delle autostrade siciliane: “La nostra autostrada è pericolosa già così com’è, anche quando splende il sole – commenta Antonio De Luca, portavoce all’Assemblea regionale siciliana per il M5s – In numerosi tratti si cammina ad una sola corsia. Le gallerie non erano a norma con l’antincendio ieri e non lo sono ora, l’asfalto è in scarsissime condizioni. Quando piove non è ancora successo il peggio sono perché il fato ci ha salvato. Ma come si è visto gli utenti sono stati costretti a fermarsi. È il minimo che può succedere in quell’autostrada: le conseguenze peggiori sono altre che prima o poi succederanno perché le condizioni sono certamente allarmanti”. Intanto la pioggia ha impegnato i vigili del fuoco in più di 100 interventi, e ha evidenziato gravi criticità strutturali scatenando le polemiche.

A destare stupore, in particolare, l’allagamento di via Don Blasco: un’arteria che attraversa tutto il centro cittadino fino alla zona sud, realizzata da pochissimo, dopo trent’anni d’attesa e già in ginocchio. Si tratta della cosiddetta Via del Mare, già inserita nelle idee di sviluppo urbanistico durante la giunta di Franco Provvidenti addirittura negli anni ’90. Una via che avrebbe dovuto connettere nord e sud della città recuperando il waterfront e alleggerendo il carico viario dei tir dal centro. Dopo una lunghissima attesa i lavori sono finalmente iniziati nel 2018 e per la maggior parte terminati già da un anno. Una nuovissima infrastruttura, dunque, che però si allaga di continuo: “Bisogna sapere con chiarezza qual è la causa di questi continui allagamenti. Si tratta di un fenomeno che allarma moltissimo poiché si verifica su un tratto di strada che è in fase di ammodernamento e di nuova estensione. Non è possibile che a ogni pioggia questa strada diventi un lago pericoloso per chi si trova a transitare. È per questa ragione che già nelle prossime ore richiederò al responsabile unico del progetto tutte le carte relative al collaudo di quest’opera e specificamente della rete di raccolta di acque piovane, oltre che una relazione urgente sulle ragioni per cui questi allagamenti si verificano puntualmente”, così è intervenuto Alessandro Russo, consigliere comunale per il Pd.

A Zafferia, quartiere nella zona sud di Messina, alcune persone sono rimaste completamente bloccate: “Piove e la città annega tra fango e detriti trascinati a valle dai suoi torrenti. Le immagini che stiamo ricevendo da più parti sulla situazione a Zafferia, con il rischio del crollo del torrente, da Ponte Schiavo, da San Filippo, Bisconte, dalla circonvallazione tutta, e non ultima la tragicomica visione della via Don Blasco inaugurata da poco e sommersa ancora una volta di acqua, ci confermano che questa amministrazione non si vuole occupare della messa in sicurezza del suo territorio”, ha tuonato Dafne Musolino, senatrice di Italia Viva (ex assessora nella giunta di Cateno De Luca). E Musolino, che ha annunciato nei giorni scorso la sua candidatura a sindaca di Messina, punta il dito: “Ciò che emerge è che di fronte al mutare degli eventi climatici, che certamente si caratterizzano con piogge intense e concentrate in un breve lasso di ore, l’amministrazione non ha saputo adottare alcuna opera correttiva e man che mai di prevenzione. Tutta la città, con i rilievi collinari alle spalle dai quali scendono i corsi d’acqua, si trova esposta ad un fenomeno di allagamento in cui la rete imbrifera non riesce evidentemente a contenere il volume e la potenza delle precipitazioni. L’Amministrazione – aggiunge – chiarisca alla città che cosa sta facendo per gestire questi fenomeni che sono sempre più violenti e ricorrenti, spieghi quali opere ha realizzato e quali intende realizzare e soprattutto risponda alla domanda che molti cittadini si pongono da tempo. Una città attraversata da torrenti, ad alto rischio sismico e con fenomeni climatici che la espongono sempre più spesso al rischio di allagamento di intere zone, non dovrebbe lasciare liberi i torrenti tombati per consentire lo svolgimento della loro naturale funzione di deflusso delle acque meteoriche monte/mare? È stato indagato un modello di previsione che abbia considerato il rischio di una esondazione con i torrenti intralciati dalle macchine posteggiate nei parcheggi di interscambio?”, conclude la senatrice.