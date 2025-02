La deputata del Pd Eleonora Evi si è dimessa dall’Integruppo per i diritti degli animali, presieduto da Michela Vittoria Brambilla (Noi Moderati). La decisione è stata presa dopo la messa in onda del servizio di Report – firmato da Giulia Innocenzi – sulla gestione dei fondi dell’associazione animalista Leidaa da parte di Brambilla oltre agli intrecci tra l’ex ministra, ora rieletta con Forza Italia poi passata al gruppo di Maurizio Lupi. Evi spiega che la sua era stata una adesione “convinta” all’integruppo perché “per cambiare le cose per gli animali serva superare steccati ideologici e partitici e trovare soluzioni comuni”. Ma è una premessa che a questo punto cade per due ragioni, spiega ancora Evi: l’inchiesta giornalistica di Report “mette in luce l’uso di fondi dell’associazione Leidaa di cui Brambilla è presidente, da cui la stessa ha tratto profitti e vantaggi personali e privati, che nulla avevano a che fare con la causa animalista e ambientalista”. Dal punto di vista di merito Evi ricorda poi che l’Intergruppo “in oltre due anni di lavoro non si è praticamente mai riunito” ed “è inefficace nel coordinamento di qualsiasi azione politica e inutile per approfondire la conoscenza delle tante tematiche da affrontare”. “Continuerò a lavorare per gli animali nel ruolo che ricopro oggi con ancora più determinazione, convinta che non si possa strumentalizzare la battaglia animalista per trarne guadagni personali”, conclude Evi.

Sul caso Brambila è intervenuto anche il M5s che chiede le dimissioni di Brambilla da presidente dell’Intergruppo. “Per evitare che a rimetterci siano gli animali, ci sembra altamente inopportuno che l’onorevole Brambilla continui a presiedere l’intergruppo, nato proprio per tutelare il benessere animale” dichiarano in una nota i parlamentari del M5s che fanno parte dell’intergruppo Stefania Ascari, Dolores Bevilacqua, Dario Carotenuto, Sergio Costa, Susanna Cherchi, Alessandra Maiorino, Gisella Naturale. “Abbiamo chiesto la nomina di un nuovo presidente della maggioranza proprio perché il nostro focus è sul benessere animale. Qualora la Brambilla non ritenesse di dover fare un passo indietro e la nostra proposta non venisse accolta favorevolmente dagli altri membri, ci sentiremmo in imbarazzo a proseguire ogni collaborazione e dovremmo abbandonare l’intergruppo. Per noi – conclude – il tema è serio e su questa anomalia non intendiamo soprassedere”.