Faccia a faccia tra il tiktoker Anthony Sansone e il deputato di Avs, Francesco Borrelli, in tarda mattinata, a Roccaraso. Borrelli aveva presentato un esposto in procura dopo il degrado e il caos della scorsa domenica, annunciando di essere presente a Roccaraso per denunciare eventuali ulteriori disordini. Da qui la lite con il tiktoker che, poco prima, aveva invitato il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, a chiedere scusa. “Vergognatevi. Napoli non c’entra con voi. Noi siamo la Napoli di Sophia Loren, di De Filippo e non della Camorra e della criminalità” esordisce Borelli.

Pronta la risposta di Sansone: “Noi influencer siamo realtà. Io sono pulito e mi sono realizzato e non possono etichettare tutta Napoli così”. Borrelli poi rilancia: “La monnezza siete voi e non noi. Se ve ne andate è meglio. Io amo la terra e le persone per bene”. Sansone chiarisce: “Io domenica scorsa non c’ero e mi dovete delle scuse“. Il tutto sotto controllo delle forze dell’ordine che sono intervenute per evitare che la lite degenerasse