Il momento è arrivato. Questa sera, domenica 2 febbraio, sui 60 metri del New Balance Grand Prix, a The Track di Boston, terza tappa Gold del World Indoor Tour, Marcell Jacobs tornerà in pista: sfiderà Noah Lyles. Il primo ha trionfato a Tokyo 2021, il secondo a Parigi 2024. Esordio stagionale di fuoco dunque per l’azzurro. I precedenti in sala, tra i due, non esistono, ma sui 100 all’aperto, invece, Noah è in vantaggio per 3-0.

Jacobs non gareggia dal 9 settembre, da quando nei 100 del Gala dei Castelli di Bellinzona si classificò quarto in 10”12. Al coperto invece non si vedeva da ancora più tempo: era il 4 marzo 2023. Nei 60 degli Europei di Istanbul, con 6”50, vinse la medaglia d’argento alle spalle del connazionale Samuele Ceccarelli, oro in 6”48. Jacobs ha svolto tutta la preparazione invernale senza stop, non ha perso una seduta di allenamento e non ha mai accusato problematiche fisiche. “Sono qui per rompere il ghiaccio. – ha dichiarato ieri l’italiano – Ho caricato sino ai giorni scorsi, senza finalizzare questa gara. Tutta la stagione indoor sarà interpretata come un passaggio verso quella all’aperto. Rispetto al 2024, che era stato un anno di ripresa e di apprendimento, ho modificato un po’ la preparazione. In generale ho fatto più volumi e solo di recente ho un po’ curato l’uscita dai blocchi. L’importante è che fisicamente stia bene”. Jacobs infatti ha ammesso tutta la sua ambizione, avvisando Lyles: ” Comunque, non sono qui per fare da spettatore: i due turni mi permetteranno di carburare al meglio e in passato, nel secondo, di solito sono riuscito a dare il meglio”.