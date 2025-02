Dopo aver vinto il secondo Australian Open consecutivo, Jannik Sinner arriva su YouTube. Lo staff del numero dell’altoatesino ha aperto il canale ufficiale del tennista numero uno al mondo pubblicando un video di oltre 8 minuti dedicato alla vittoria del torneo di Melbourne. Immagini di sessioni d’allenamento, momenti divertenti passati con il proprio team e di attimi di relax. Questo nel primo video ufficiale del suo canale Youtube.

Una serie di fotogrammi che arriva fino al giorno della finalissima contro il tedesco Alexander Zverev e che termina con Sinner che, di notte, ammira il trofeo vinto prima di riporlo nella sua custodia. “Quello che dico sempre è che il successo è anche un modo per ringraziare chi ti ha aiutato a raggiungerlo – racconta il numero uno al mondo – 2025, c’è il mio nome sopra, fantastico. La cosa migliore da fare è festeggiare in modo simpatico con le persone che realmente tengono a te, che erano lì, anche tu che stai dietro la telecamera”. In seguito, l’altoatesino svela quale sia per lui il significato del successo: “È molto bello perché la gente vede solo quello che facciamo in campo, ma quello che succede fuori è la cosa che veramente conta – dice Sinner – Lì costruisci la tua vita per il futuro, questi giorni sono preziosi. Vincere un torneo, non importa quanto sia grande, ti fa vivere giorni speciali“. Infine, il numero uno al mondo ammette: “Ho vinto 3 tornei del grande Slam, ma in fondo sono solo tre giorni, non so se mi spiego. Devi divertirti, non deve finire dopo una serata. Devi goderne per i giorni successivi perché è veramente raro”.