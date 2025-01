La seconda vittoria consecutiva degli Australian Open da parte di Jannik Sinner scava un solco netto tra il campione italiano e i suoi avversari. Il modo in cui ha dominato la finale contro Alexander Zverev certifica come l’azzurro non abbia rivali in questo momento, soprattutto quando si gioca sul cemento. Le lacrime di Zverev e la sua frase – “sei semplicemente troppo forte” – certificano ancor di più la forza del numero 1 al mondo. In termini di classifica, però, il vantaggio di Sinner è in realtà leggermente diminuito rispetto al tedesco. Il numero 1 al mondo, vincendo il suo terzo titolo Slam, ha infatti recuperato i 2mila punti che aveva guadagnato un anno fa, mentre il tedesco si è migliorato rispetto alla scorsa edizione dello Slam di Melbourne, quando era uscito in semifinale. Il tedesco ha guadagnato 500 punti, salendo a quota 8135. Sinner è primo con 11.830 punti: c’è comunque un abisso, 3.695 lunghezze di differenza.

Dietro ai primi due, la situazione è rimasta invariata: Carlos Alcaraz non ha mosso nulla, uscendo ai quarti come un anno fa. La differenza tra lo spagnolo e Sinner rimane ad oggi di ben 4.820 punti. Un abisso, considerando che nei prossimi due Slam sarà Alcaraz a dover difendere il titolo. Taylor Fritz ha guadagnato qualche punticino ed è rimasto in quarta posizione nel ranking. Novak Djokovic è salito in sesta posizione, approfittando della debacle di Daniil Medvedev: il russo ora è solamente settimo. La new entry in top ten è invece l’americano Tommy Paul. Tra gli azzurri, scende in 17esima posizione Lorenzo Musetti, mentre guadagna due posizioni Matteo Berrettini, che ora è numero 32 al mondo e sarebbe ad oggi testa di serie nei Masters 1000 e negli Slam. Il più grande balzo in avanti lo fa però Lorenzo Sonego, che guadagna 20 posizioni e ora è alla posizione numero 35. In totale sono ben 7 gli azzurri tra i primi 50 al mondo.

La nuova classifica Atp dopo gli Australian Open 2025

1. Sinner Jannik 11830 punti

2. Zverev Alexander 8135

3. Alcaraz Carlos 7010

4. Fritz Taylor 5050

5. Ruud Casper 4160

6. Djokovic Novak 3900

7. Medvedev Daniil 3780

8. De Minaur Alex 3735

9. Paul Tommy 3495

10. Rublev Andrey 3130

17. Musetti Lorenzo 2650 (-2)

32. Berrettini Matteo 1430 (+2)

34. Cobolli Flavio 1392 (-2)

35. Sonego Lorenzo 1376 (+20)

40. Arnaldi Matteo 1265 (-1)

49. Darderi Luciano 1158 (-4)