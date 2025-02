Non è certo un periodo fortunato quello che sta passando Anna Kalinskaya. Dopo le numerose voci di una crisi della sua relazione con Jannik Sinner, un nuovo infortunio ferma la tennista russa, numero 18 del ranking Wta. Durante la semifinale del torneo di Singapore contro la statunitense Ann Li, numero 85 della classifica mondiale, Kalinskaya ha alzato bandiera bianca per un problema fisico dopo aver perso il primo set (7-6, 7-2 al tie-break). La 26enne era scesa in campo con una vistosa fasciatura alla coscia destra, ma ha dovuto dare forfait con le lacrime agli occhi.

La tennista russa non ha ancora vinto un torneo Wta ed è al 18° ritiro in carriera. L’ultimo è quello degli Australian Open, quando ha dovuto arrendersi a causa di un virus contratto poco prima dell’incontro in programma alla Kia Arena con l’australiana Kimberly Birrell. Ma da tempo sta lottando con diversi problemi fisici che hanno già compromesso una buona parte del suo 2024. Subito fuori gioco a Brisbane (sconfitta contro Krueger), si è pori ritirata contro Bencic per via di fastidi di natura fisica ad Adelaide. La prossima settimana a Dubai dovrebbe invece difendere i punti della finale conquistata l’anno scorso.