Jannik Sinner è focalizzato sulle Atp Finals di Torino, in corso dal 10 al 17 novembre. Il numero 1 al mondo, due vittorie nei primi due incontri, vuole coronare il sogno di vincere il titolo di Maestro davanti al pubblico italiano. E di concludere al meglio un 2024 storico per lui e per il tennis italiano. Oggi Sinner e la racchetta sono una cosa sola, tanto che l’altoatesino nelle dichiarazioni già parla anche dei possibili miglioramenti in vista della prossima stagione. Ma dall’interno dell’Inalpi Arena arrivano anche voci che non riguardano il tennis: gli inviati di tv e media russi sono interessati anche alla vita privata di Sinner e alla sua storia con la tennista moscovita Anna Kalinskaya. Una relazione che, dicono appunto i russi, sarebbe in stand by.

Una piccola crisi nata dalle probabili difficoltà di tenere viva una relazione a distanza, tra impegni differenti e programmazioni poco compatibili. Sinner è concentrato sul tennis ma giustamente anche Kalinskaya non vuole sacrificare la sua carriera. E così i due si sarebbero presi una classica pausa di riflessione. Kalinskaya, tra l’altro, si dice che non vorrebbe essere etichettata come “la fidanzata del campione”. Detto ciò, si nota che i suoi ultimi post sui social sono dedicati a party e feste in quel di Mosca, ma a Torino non è attesa la sua presenza nel corso delle Atp Finals.

Nei giorni scorsi, Sinner aveva anche rilasciato un’intervista a Esquire UK dichiarando: “Cosa ha aggiunto Anna alla mia vita? Non credo che sia cambiato nulla. Avere una fidanzata è qualcosa che ti fa sentire bene o male, e io voglio che sia qualcosa che si inserisce naturalmente nella mia vita. Non posso permettermi di cambiare come giocatore o come persona”.