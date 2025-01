Nel torneo Wta di Adelaide, Anna Kalinskaya, la fidanzata di Jannik Sinner, si è sentita male durante il match valido per i sedicesimi di finale contro Belinda Bencic (di rientro dopo la maternità) e ha dovuto chiedere al medico d’intervenire per farsi misurare la pressione. Attimi di apprensione, poi la tennista russa ha scelto di ritirarsi.

Kalinskaya, che agli Australian Open al via il 12 gennaio punterà a far meglio dei quarti di finale raggiunti lo scorso anno, era in campo da 54 minuti e si trovava sotto di un set, perso 6-2 (e in cui ha fatto davvero fatica a correre e a muoversi, chiedendo un primo intervento di un fisioterapista), e di un game in avvio del secondo set. All’improvviso però si è fermata, attendendo l’intervento di un medico, che, quando è arrivato, le ha rilevato i parametri vitali e la pressione.

Poco dopo, palesemente spossata, la fidanzata ufficiale di Sinner dal maggio 2024 ha preso la decisione del ritiro. Già a inizio anno la russa aveva avuto problemi alla schiena durante il doppio in United Cup. Per Anna Kalinskaya le condizioni restano ovviamente da monitorare, anche se il clima particolarmente rovente dell’Australia in questi giorni può avere influito sull’improvviso sbalzo di pressione. Un 2025 che è cominciato dunque in salita per la tennista russa.