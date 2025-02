“Ho chiesto ai miei giocatori di essere più forti anche delle avversità, ma in Lega Calcio c’era un accordo per inserire il recupero ora. Non lo sapevo, ma mi adeguo”. Queste le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa alla viglia del derby di Milano. L’allenatore dell’Inter è uscito sconfitto dalle ultime due partite con il Milan e non ha intenzione di perdere ancora. Il tecnico sta preparando il match nei minimi particolari, consapevole della calendario molto intasato a causa dei tanti impegni, compresa la gara di Coppa Italia con la Lazio e il recupero della sfida con la Fiorentina, interrotta dopo il malore che ha accusato Edoardo Bove.

“Speravo di avere un febbraio un po’ più libero dagli impegni dopo aver raggiunto la qualificazione diretta nelle Top 8 di Champions League. Ho saputo successivamente che c’era un accordo in Lega Calcio per giocare a Firenze nella prima data disponibile, inserendola adesso a febbraio. Va bene, entrambe siamo qualificate, ci adeguiamo al calendario ma giocare giovedì e poi spostare il prossimo turno al lunedì significa ancora una volta non rifiatare. – ha evidenziato Inzaghi – La Coppa Italia poteva essere messa in un’altra data e non ci aspettavamo anche la data del recupero con la Fiorentina: dopo 16 partite in due mesi era giusto concedere ai giocatori un po’ di riposo“. Infine, l’allenatore dell’Inter ha parlato della sessione di mercato invernale ormai prossima alla conclusione: “Vedrò Marotta, Ausilio e Baccin. Sono andati via due calciatori giovani e forti come Buchanan e Palacios, che avevano bisogno di giocare. Ora abbiamo qualche difficoltà a livello numerico nonostante il rientro degli infortunati quindi qualcosa in entrata faremo, soprattutto in difesa”.