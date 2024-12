Attimi di paura durante Fiorentina-Inter. Al 16esimo minuto del primo tempo Edoardo Bove ha accusato un malore ed è caduto sul terreno di gioco. Subito intervenuti i soccorsi e la partita è stata immediatamente sospesa. Secondo le prime ricostruzioni, il centrocampista viola si è inginocchiato per allacciarsi le scarpe e in quel momento ha accusato un malore. Immediato l’intervento dei compagni prima e poi dei medici della squadra, poco dopo è anche arrivata l’ambulanza che ha caricato il calciatore per portarlo d’urgenza in ospedale. Lacrime e terrore dipinti sui volti dei giocatori di Fiorentina e Inter, che quando Bove si è sentito male si sono stretti intorno a lui anche per impedire che venisse ripreso dalle telecamere. Oltre mezz’ora dopo il malore, le agenzie di stampa hanno riportato la notizia che Bove ha ripreso conoscenza e respira autonomamente. Ora resta da capire cosa effettivamente sia accaduto al centrocampista 22enne.

CRONACA ORA PER ORA

ore 19.50

L’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino insieme ai dirigenti del club viola, in contatto con il presidente Rocco Commisso, sono all’ospedale Careggi dove è ricoverato il centrocampista Edoardo Bove dopo un malore al 17′ del primo tempo del match con l’Inter. All’ospedale anche il papà, la ragazza del giocatore e la sindaca di Firenze, Sara Funaro. A minuti è attesa tutta la Fiorentina per stare vicino al proprio compagno.

ore 18.45

Edoardo Bove in questo momento si trova al pronto soccorso per accertamenti. Con lui, oltre al direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria di Careggi, Daniela Matarrese, anche il presidente della Regione Toscana, che era allo stadio Franchi per assistere alla partita e che è in attesa di avere notizie. In ospedale anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro.

ore 19.38

E’ stato Danilo Cataldi centrocampista dei viola, a quanto apprende l’Adnkronos, a intervenire mettendo la mano in bocca e spostando la lingua di Edoardo Bove, per evitare il blocco delle vie aeree, dopo che il giocatore che si è accasciato a terra durante Fiorentina-Inter.

ore 19.33

“I dirigenti della Fiorentina sono in ospedale, ho parlato con Pradè poco fa. Sono qui per dare vicinanza alla famiglia e alla società. La scelta di non giocare è stata decisa insieme, siamo una comunità. Davanti ad un fatto, che speriamo non sia gravissimo, è stato naturale”. Così il presidente dell’Inter Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport a proposito del rinvio della partita contro la Fiorentina visto il malore a Edoardo Bove.

ore 19.25

“God Please”, “Dio per favore”. Così su X il portiere della Fiorentina David De Gea prega per il proprio compagno Edoardo Bove, ricoverato all’ospedale ‘Careggi’ di Firenze dopo aver avuto un malore al 17′ del primo tempo del match con l’Inter.

ore 19.18

Non c’è ancora una diagnosi per il calciatore della Fiorentina Edoardo Bove che si è accasciato sul campo nella partita contro l’Inter. A quanto apprende l’Adnkronos, dalle prime parziali ricostruzioni, sembra solo che il cuore battesse lento e in ambulanza non ci fosse battito autonomo.

ore 19.10

“Forza amico mio”. Così su Instagram Flavio Cobolli, tennista della nazionale italiana e grande amico di Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, ricoverato all’ospedale ‘Careggì di Firenze dopo aver avuto un malore al 17’ del primo tempo del match con l’Inter.

ore 19

Dagli studi televisivi di Sky più conferme circa il fatto che Bove ha ripreso conoscenza e respira autonomamente.

ore 18.59

“Forza Edo. Siamo con te!”. Così su X la Lega Serie A su Edoado Bove. Il 22enne romano è stato trasportato all’ospedale di Careggi di Firenze, ha ripreso conoscenza e respira autonomamente.

ore 18.56

È stata rinviata a data da destinarsi Fiorentina-Inter, la partita di Serie A iniziata alle 18 e sospesa dopo che il calciatore Bove si è accasciato a terra all’improvviso.

ore 18.50

Secondo quanto riportato Adn Edoardo Bove ha ripreso conoscenza e respira autonomamente

ore 18.45

Edoardo Bove è stato trasferito all’ospedale di Careggi.

ore 18.40

Fiorentina e Inter sono rientrate negli spogliatoi in attesa di notizie sulle condizioni del calciatore. L’arbitro Doveri ha sospeso la partita, che difficilmente potrà riprendere. Il pubblico per il momento è ancora presente sugli spalti del Franchi, in attesa dell’annuncio ufficiale del rinvio della gara.

(articolo in aggiornamento)