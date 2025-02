Una bimba di cinque anni con disabilità è precipitata dal terzo piano di una palazzina ad Ancona, poco dopo le 10 del mattino di sabato. La piccola, caduta da circa sette metri d’altezza, è stata soccorsa immediatamente da un vicino che l’ha portata in casa propria, dopodiché, all’arrivo del 118, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale infantile Salesi.

Attualmente si trova ricoverata in condizioni gravi ma stabili: è in corso un intervento chirurgico, in quanto dalla tac sono emersi danni a livello cerebrale. A quanto si apprende non ci sono organi compromessi e non ci sono emorragie.