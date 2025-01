Jannik Sinner si è appena riconfermato campione dell’Australian Open. A Melbourne, il numero uno al mondo è stato esaltato per la sua prestazione semplicemente perfetta contro Alexander Zverev, ma anche per il gesto consolatorio fatto nei suoi confronti. Nonostante si distingua per la sua freddezza sul campo, l’altoatesino dimostra in più occasioni di essere anche empatico con i suoi rivali. E a dimostrarlo c’è anche un altro episodio, avvenuto al momento del rientro negli spogliatoi dopo la finale e ripreso dalle telecamere.

Sinner è stato ripreso mentre saluta alcune persone, poi si ritrova davanti una donna che accenna un saluto che ricambia con un atteggiamento sorprendente. Il numero uno del ranking Atp alza quindi le braccia e congiunge le mani come fosse in preghiera: si sta scusando. Le tende una mano, poi l’abbraccia con affetto. La ragazza a cui si rivolge è Sophia Thomalla, la fidanzata di Zverev. Un gesto istintivo, elegante e di grande rispetto nei confronti dell’avversario e di chi lo circonda.

After cheering up #Zverev,

Jannik meets German’s girlfriend and apologizes to her for having caused Sascha yet another disappointment.

Humility, class, elegance and respect for the opponent, which some his fans certainly don’t demonstrate by calling Sascha a rat.#AusOpen #Sinner pic.twitter.com/eunBE7mPCD

