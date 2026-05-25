Mondiali, nessun giocatore del Real Madrid convocato nella Spagna: è una prima storica volta. Il Barcellona è il club più rappresentato

Ci sono gli infortunati Lamine Yamal e Nico Williams (che comunque dovrebbero recuperare per il Mondiale), ma per la prima volta nella storia della Spagna non c’è nessun convocato del Real Madrid nell’elenco dei giocatori scelti da Luis de la Fuente per l’inizio dei Mondiali tra tre settimane. È un elenco storico proprio perché nessun calciatore in forza ai Blancos sarà presente alla fase finale dell’Europeo. Un dato significativo che certifica quanto sia stata un’annata complicata per la società madrilena, che ha chiuso a zero titoli e con diversi problemi nello spogliatoio. Opposto invece il dato che riguarda il Barcellona, che fornisce ben otto giocatori alla nazionale. Tra i tagli più sorprendenti ci sono quelli di Dani Carvajal (proprio del Real Madrid) e Álvaro Morata (reduce però da una stagione negativa), protagonisti con la Spagna negli ultimi anni.

Riguardo Yamal e Williams, hanno riportato infortuni muscolari a fine stagione, ma il commissario tecnico Luis de la Fuente si è detto fiducioso sul fatto che saranno in forma per l’inizio del Mondiale. La Spagna esordirà nel Gruppo H contro Capo Verde il 15 giugno ad Atlanta. Affronterà poi l’Arabia Saudita il 21 giugno ad Atlanta e l’Uruguay il 26 giugno a Guadalajara, in Messico.

La lista dei convocati della Spagna

Portieri: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona).

Difensori: Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Pedro Porro (Tottenham), Eric García (Barcelona), Marc Pubill (Atletico Madrid).

Centrocampisti: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Fabißn Ruiz (Paris Saint-Germain), Gavi (Barcelona).

Attaccanti: Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Yéremi Pino (Crystal Palace), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Víctor Muñoz (Osasuna), Alex Baena (Atletico Madrid), Borja Iglesias (Celta Vigo), Nico Williams (Athletic Bilbao).